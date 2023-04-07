لجان الزكاة في عجلون تقيم إفطاراً رمضانياً للأيتام

الوكيل الإخباري - أقامت لجان الزكاة والصدقات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة عجلون في منطقة أم الينابيع إفطاراً رمضانياً لـ 120 يتيماً.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي، إن هذه المبادرة جاءت بمناسبة يوم اليتيم العالمي، مبينا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يجسد الصورة الطيبة للمجتمع الأردني بالتراحم والتكافل والتعاون والذي يعد مؤشراً كبيراً على صورة الإسلام السمحة .



وثمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها لجان الزكاة لمساعدة الأسر الفقيرة والأيتام والمرضى والمحتاجين وطلبة العلم التي تعزز من روح التكافل.



وأضاف الدكتور الصمادي، أن عدد لجان الزكاة في المحافظة 6 لجان تعمل على التخفيف من معاناة الفقراء الفئات التي تحتاج إلى دعم مساندة.