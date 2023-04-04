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الثلاثاء، 04-04-2023 06:03 م

توزيع طرود غذائية ومساعدات نقدية على أسر في عجلون

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الوكيل الإخباري - وزعت لجان زكاة وصدقات كفرنجة والجنيد في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، مساعدات على 230 أسرة عفيفة.

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وثمن مدير أوقاف إربد الدكتور أحمد الصمادي جهود لجان الزكاة في المحافظة على تنفيذ حملات التوزيع التي استهدفت الأسر العفيفة ضمن المناطق التابعة لهم، مبينا أن المديرية على تنسيق دائم مع اللجان ودعمها من خلال صندوق الزكاة في عمان.


وقال الصمادي إن لجنة زكاة وصدقات كفرنجة وزعت مساعدات نقدية لـ 100 أسرة عفيفة، حيث شملت 25 دينارا لكل أسرة، إضافة إلى توزيع 30 طردا من المواد الغذائية و75 طردا من المنظفات لكل مستفيد.


وأشار إلى أن لجنة زكاة وصدقات الجنيد وزعت مساعدات على 130 أسرة فقيرة وأرامل وأيتام، إضافة إلى توزيع 20 دينارا لكل أسرة وطرود لكل مستفيد.

 




 

 


 

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