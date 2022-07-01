محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الوكيل الإخباري -

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قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن محال الحلويات التي تدفع ضريبة مبيعات رفعت أسعارها ، أما تلك التي لا تخضع لضريبة المبيعات فما زالت بانتظار الوصول الى حل مع وزارة الصناعة.وبين عواد ان هذا الرفع أمر طبيعي ومتوقع في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية بشكل كبير جدا.وأشار إلى أن هذه المحالات لديها التزامات من أجور ورواتب عمال ، بالإضافة الى تكاليف المواد المستخدمة في صناعة الحلويات ، وهذه المحلات تعمل لكي تربح.وأوضح العواد ان محال الحلويات الشعبية لم ترفع الأسعار، في ظل انتظارها لقرارات وزارة الصناعة التي قالت انها سوف تدرس الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل مع وزارة الصناعة إلى أي حل حتى اللحظة.وحول موسم عيد الأضحى ، قال انه من الصعب توقع حجم المبيعات ، مشيرا الى الحركة تنشط في آخر 48 ساعة قبل العيد.وتوقع العواد ان لا تكون الحركة كبيرة ، لأن القدرة الشرائية ضعفت لدى المواطنين ، متوقعا ان يقوم الأردنيون بتقليص حجم مشترياتهم من الحلويات في العيد.