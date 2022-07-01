السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الجمعة، 01-07-2022 06:41 م

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

محل-حلويات


الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن محال الحلويات التي تدفع ضريبة مبيعات رفعت أسعارها ، أما تلك التي لا تخضع لضريبة المبيعات فما زالت بانتظار الوصول الى حل مع وزارة الصناعة.اضافة اعلان


وبين عواد ان هذا الرفع أمر طبيعي ومتوقع في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية بشكل كبير جدا.

وأشار إلى أن هذه المحالات لديها التزامات من أجور ورواتب عمال ، بالإضافة الى تكاليف المواد المستخدمة في صناعة الحلويات ، وهذه المحلات تعمل لكي تربح.

وأوضح العواد ان محال الحلويات الشعبية لم ترفع الأسعار، في ظل انتظارها لقرارات وزارة الصناعة التي قالت انها سوف تدرس الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل مع وزارة الصناعة إلى أي حل حتى اللحظة.

وحول موسم عيد الأضحى ، قال انه من الصعب توقع حجم المبيعات ،  مشيرا الى الحركة تنشط في آخر 48 ساعة قبل العيد.
وتوقع العواد ان لا تكون الحركة كبيرة ، لأن القدرة الشرائية ضعفت لدى المواطنين ، متوقعا ان يقوم الأردنيون بتقليص حجم مشترياتهم من الحلويات في العيد.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
1654156687569

صدور النظامين المالي والداخلي لمجالس المحافظات بالجريدة الرسمية

سعة-خزان-الوقود

المنتدى الاقتصادي يشيد ببرنامج تشغيل الأردنيين بمحطات الوقود

620221122048171829909

دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية

0L5A1254

1309 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

39359_large

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي