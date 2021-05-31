محكمة الاحتلال تستمع اليوم لأقوال المعتقلين الأردنيين

الوكيل الإخباري - تستمع محكمة الاحتلال، الاثنين، إلى أقوال المعتقلَين الأردنيَين في الأراضي المحتلة مصعب الدعجة وخليفة العنوز، اللذين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية .

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الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، قال أمس الأحد إن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب زار المواطنَين الأردنيَين المحتجزين في الأراضي المحتلة.



وأوضح أن القنصل اطمأن على أوضاعهما واستمع لطلباتهما ووَقف على حيثيات ما جرى معهما وسير التحقيقات بشأنهما.



وأكد الفايز أن الوزارة ستواصل العمل على إطلاق سراحهما كما ستستمر السفارة في تل أبيب في زيارتهما والاطمئنان عليهما.