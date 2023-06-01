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الخميس، 01-06-2023 08:25 م

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة تفرح بالحسين

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الوكيل الإخباري - احتفلت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظات المملكة ابتهاجا بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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وشهدت مخيمات محافظة العاصمة: الوحدات والحسين والأمير حسن والطالبية ومخيمات محافظتي جرش وإربد (جرش، سوف، إربد والشهيد عزمي) احتفالات كبيرة، شارك فيها أهالي المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني، الذين عبروا عن فرحتهم بالحسين من خلال الدبكات والفقرات الفنية والأغاني والأهازيج والزغاريد.


وكانت احتفالات مخيمات الزرقاء وحطين والسخنة والبقعة ومأدبا، حسب بيان الدائرة اليوم الخميس، مميزة وعفوية، عبر من خلالها أهالي هذه المخيمات عن فرحتهم بالحسين وتجلت مظاهر الفرح في كل مكان.


وقامت لجان خدمات المخيمات بافتتاح مقراتها وإتاحة الفرصة للجميع لتقديم التهاني في سجل خاص بهذه المناسبة السعيدة، كما قامت بتوزيع الحلوى و تجهيز العديد من الصور واليافطات التي تعبر عن سعادة الجميع وفرحهم بعرس الحسين.

 




 

 


 

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