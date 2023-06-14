مدرسة حقلية في الكرك عن أساليب الزراعة الذكية مناخياً

الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية زراعة محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، في منطقة الشهابية الواقعة شمالي محافظة الكرك مدرسة حقلية بعنوان: "إدارة بساتين الحمضيات والزراعة المتداخلة بأساليب الزراعة الذكية مناخياً" بمشاركة مزارعين من مختلف أنحاء المحافظة.



وقال مدير المديرية، المهندس مصباح الطراونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن افتتاح هذه المدارس يأتي ضمن خطة عمل الوزارة الهادفة إلى تقديم الخدمة الإرشادية للمزارعين في مواقعهم، ونقل الخبرات الزراعية بين المزارعين.

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