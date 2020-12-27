مدعوون للمقابلة الشخصية في وزارة الصحة - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم في الرابط أدناه التواجد في الوقت المحدد؛ وذلك لاجراء المقابلة الشخصية.

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ودعت المرشحين إلى ضرورة الحضور للمقابلة في موعدها المحدد مصطحبين البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف.



ولفتت إلى أنه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة.

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