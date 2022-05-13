الجمعة 13-05-2022
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الجمعة، 13-05-2022 11:17 ص

مديرية آثار جرش: أعمال صيانة وترميم بالموقع الأثري

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الوكيل الإخباري - أكد مدير آثار محافظة جرش محمد الشلبي، استمرار أعمال الصيانة والترميم في الموقع الأثري في جرش.

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ودعا في حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إلى الحفاظ على المواقع الأثرية والابتعاد عن أية ممارسات سلبية قد تؤثر عليها، وذلك في إشارة إلى حادثة الاعتداء بالكتابة على الأعمدة والجدران في الموقع الأثري في جرش.


وأشار إلى رد فعل الشارع الأردني المستنكر للحادثة، بقوله “تلقينا رسائل دعم واستنكار لهذا العمل الفردي الذي لا يمثل بيئتنا”.


ولفت إلى جهود الأجهزة الأمنية التي تابعت الحادثة منذ لحظة وقوعها، وحتى إلقاء القبض على الفاعل.


وقال إن الحركة السياحية عادت إلى سابق عهدها في المنطقة، مضيفا أن مدينة جرش تزخر بالمواقع الأثرية والتي تعود لمختلف العصور، وأن المحافظة تمتاز بتنوعها السياحي والبيئي.

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