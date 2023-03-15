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الأربعاء، 15-03-2023 05:42 م

مديرية الأمن العام تتلف كميات من المخدرات ضبطت في (43) قضية

الأمن العام


الوكيل الاخباري -  أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة والتي ضبطت في (43) قضية ، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية 

ويأتي إتلاف هذه الكميات المضبوطة امتداداً للجهود العملياتية النوعية التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات والهادفة للتصدي لتجار ومروجي المخدرات في كافة مناطق المملكة دون هوادة ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن من تجار الموت المتورطين في قضايا المخدرات وبما يضمن تقديمهم للعدالة والحد من انتشار هذه السموم التي لا تفرق بين ضحاياها.

وتحرص مديرية الأمن العام بشكل مستمر على تعزيز التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية  الأخرى والجمارك العامة في المجالات العملياتية والإستخبارية وبما يضمن منع دخولها ومرورها داخل أراضي المملكة.

وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب (12,823,175) حبة من مادة الكبتاجون و (2663) كغم من مادة الحشيش و (1,300) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(40,700) كغم من مادة الماريجوانا و(3) كغم من مادة الكوكائين و(1,260) كغم من مادة الكريستال و (4,500) كغم من بودرة الجوكر.

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