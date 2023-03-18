مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :



1- الحذر من تشكل الغبار وانعدام الرؤية وخاصة في الناطق الصحراوية



2- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير والانزلاقات وخاصة على الطرقات الخارجية.



3- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية.



4- الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى



5- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات



6- الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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