مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :
1- الحذر من تشكل الغبار وانعدام الرؤية وخاصة في الناطق الصحراوية
2- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير والانزلاقات وخاصة على الطرقات الخارجية.
3- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية.
4- الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى
5- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات
6- الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
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