السبت 18-03-2023
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السبت، 18-03-2023 05:30 م

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

الأمن العام


الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :

1- الحذر من تشكل الغبار وانعدام الرؤية وخاصة في الناطق الصحراوية 

2- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير والانزلاقات وخاصة على الطرقات الخارجية. 

3- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية. 

4- الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى 

5- عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات 

6- الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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