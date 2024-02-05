وزارة الصحة تحصل على جائزة الحكومات الاجتماعية

الوكيل الإخباري

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- حصلت وزارة الصحة على جائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023 عن "فئة أفضل محتوى عن قطاع الصحة".ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته الوزارة ضمن الدورة الأولى من جائزة الحكومات الاجتماعية التي أطلقها معهد الحكومات الاجتماعية في القاهرة، بمشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية مختلفة من سبع دول عربية وهي الأردن، مصر، العراق، الإمارات، السعودية، تونس، المغرب.وتسلم الجائزة ممثلاً عن وزارة الصحة مدير مديرية التوعية والاعلام الصحي الدكتور غيث عويس في الحفل الذي أقيم في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بحضور ممثلين عن السفارة الأردنية في مصر.وبين عويس أنّ المسابقة سعت إلى إبراز الأعمال المميزة في ميدان الاتصال الحكومي، عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وبما يضمن تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.وقال إنّ الإنجاز الذي حققته وزارة الصحة جاء نتيجة لعمل وجهد جماعي ضمن نهج تشاركي بين الوزارة والمجتمع المحلي من خلال مشاركة مجتمعية فعالة، والتوسع في عملية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل الشركاء بمحتوى علمي ودقيق يليق بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.هذا وقد حصلت مديرية الأمن العام على جائزة أفضل منصة حكومية رقمية عن قطاع الأمن والدفاع وحصدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جائزتي الحكومات الاجتماعية وذلك عن فئة أفضل منصة (تواصل اجتماعي) وأفضل تطبيق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تطبيق سند).