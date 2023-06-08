مديرية الأمن العام تودع مرتباتها المشاركة في قوات حفظ السلام

الوكيل الاخباري - ودعت مديرية الأمن العام عدداً من مرتباتها المشاركين بمهام حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة كمراقبين دوليين في مناطق أفريقيا الوسطى ومالي وقبرص ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب وعدد من الضباط.



وتأتي مشاركة المديرية في هذه المهام بطابع إنساني يجسد دورها الريادي ورسالتها النبيلة والتي تحمل مبادئ المملكة الأردنية الهاشمية في مجال توفير الأمن وحماية الإنسان في مناطق الصراع حول العالم.

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