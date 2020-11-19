الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

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الخميس، 19-11-2020 07:47 م

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومن خلال رقابتهم لالتزام الافراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والاماكن العامة والاسواق والمحال والمولات التجارية فقد حرروا ومنذ بداية هذا الاسبوع 3930 مخالفة بحق افراد ممن ضُبطوا مخالفين لاوامر الدفاع.
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واضاف انه جرى كذلك مخالفة واغلاق 476 منشأة ومحل تجاري لم يلتزم اصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.

وأكد الناطق الاعلامي ان هذه الحملات الامنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف وفي كافة مناطق المملكة . 

وداعياً الجميع القيام بواجبهم الوطني تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا وان لا يكونوا جزءًا من اسباب انتشاره، والالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وأخذ الموضوع على محمل الجدية في ظل ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا .

 




 

 


 

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