مديرية الامن العام تنعى الشهيد محمد الفوارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نـعــى مـديــــر الأمـــن العـــام اللواء الدكتور عبيدالله عبد ربه المعايطة، وجـميـع منتسبي مديـريـة الأمـــن العــام، الشهيد الوكيل المسعف، محمد ماجد أحمدالفوارس، والذي ارتقى إلى وجه ربه، متأثراً بإصابته أثناء قيامه بواجبه المقدس في الحفاظ على الأرواح، بواجب إنقاذ في لواء الرصيفة.



وقالت المديرية في بيان اليوم الاحد : " إنّ مديرية الأمن العام إذ تنعى الشهيد محمد ماجد أحمد الفوارس الذي مضى على طريق الحق والواجب في قافلة من شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة