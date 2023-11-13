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الإثنين، 13-11-2023 01:14 م

مديرية شباب مادبا تنفذ ورشة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب مادبا في مركز شابات حنينا النموذجي، اليوم الاثنين، ورشة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي بحضور مدير شباب مادبا نايف أبو رمان ورؤساء الأقسام والمراكز الشبابية في محافظة مادبا.

وتحدث رئيس قسم الأداء المؤسسي في وزارة الشباب الدكتور معاذ لبيب عن أسس التقييم التي تعمل عليها الوزارة لعام 2024/2023 ،مؤكدا أهمية التقييم في خلق مناخ من الثقة والتعامل الأخلاقي عن طريق تأكيد الأسس العلمية في التقييم والموضوعية في إصدار الأحكام .

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