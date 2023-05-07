مدير الأمن العام يلتقي السّفير الفرنسي

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم، السّفير الفرنسي في عمّان اليسكي لوكوور .
وبحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات الأمنيّة والشرطيّة وتبادل الخبرات بين جهازي الأمن في البلدين الصّديقين .
وأكَّد اللواء عبيدالله المعايطة حرص مديرية الأمن العام، على توطيد أُطر الشراكة الإستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات لا سيّما مع قوّات الدرك وفيما يتعلق بمنظومات الحماية المدنيّة ، وتبادل الخبرات العملية والتدريبيّة الحديثة .
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