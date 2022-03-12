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السبت، 12-03-2022 04:17 م

مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة وجاهيا

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الوكيل الإخباري - واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية وجاهيا.

ووفقا لبيان وزارة الشباب، اليوم السبت، نفذ مركز "شباب العاصمة"، ورشة تفاعلية حول أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات اللامركزية والبلدية بحضور 20 مشاركا.

وأضافت أن دور الشباب مهم في تنمية وتطور الدولة الأردنية كونهم الثروة الحقيقية، من خلال تحفيزهم على الإبداع في المجالات المختلفة وتشجيعهم على الأفكار الريادية.

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واختتمت في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الزرقاء، الفعاليات التدريبية لبرنامج "مهاراتي 2022"، المجموعة الأولى، والذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة أجبال السلام، بمشاركة 150 شابا وشابة، من مراكز "شباب وشابات الظليل" و"شابات الزرقاء" النموذجي و"شباب وشابات الأمير محمد" و"شابات وشباب الرصيفة"، وبواقع 30 مشاركا من كل مركز شبابي.

ونفذت مديرية شباب البلقاء مجموعة من الألعاب الشعبية في ملعب شباب يرقا، ومن خلال برنامج "الرياضة من أجل السلام"، بهدف تمكين الشباب وبناء حياة صحية سليمة، وتنمية قدراتهم على الحوار واحترام وفهم الاختلافات وتعزيز المساواة من خلال الأنشطة الرياضية.


ونفذ مركز "شباب قفقفا"، مبادرة "غاباتنا أنظف" بمشاركة 20 شابا في غابات ديغول في منطقة ثغرة عصفور، وتهدف المبادرة إلى تجذير قيم العمل التطوعي وأثره على الشباب ومجتمعهم ووطنهم والمساعدة في دفع عجلة التنمية المستدامة وغرس حب العمل التطوعي لدى الشباب.

ونفذت مديرية شباب محافظة معان بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين احتفالا باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين، برعاية مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي، وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية عبروا من خلالها عن وفائهم للوطن و اعتزازهم بالقيادة الهاشمية.

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