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الخميس، 05-10-2023 05:52 م

مدير الأمن العام يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السّلاح ايزومي ناكاميتسو والوفد المرافق لها .

وبحث الطرفان سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية والإنسانية .

وأكّد مدير الأمن العام خلال اللقاء على عدد من القضايا المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظّمات التابعة لها، بما يساند الجهود التي تبذلها المنظّمة العالمية .

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