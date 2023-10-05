مدير الأمن العام يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السّلاح ايزومي ناكاميتسو والوفد المرافق لها .



وبحث الطرفان سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية والإنسانية .



وأكّد مدير الأمن العام خلال اللقاء على عدد من القضايا المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظّمات التابعة لها، بما يساند الجهود التي تبذلها المنظّمة العالمية .

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