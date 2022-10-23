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الأحد، 23-10-2022 07:43 م

مدير الامن العام يوعز بتنفيذ حملة معاً نَصلُ آمنينَ للتوعية المرورية الشتوية

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، الحملة التوعوية الشتوية، والتي تأتي امتداداً لحملتها الوطنية للتوعية المرورية "معاً نَصلُ آمنينَ".

وأوعز مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة لكافة المديريات والإدارات المعنية بتنفيذ هذه الحملة بالشراكة مع المواطنين، والهادفة لتحسين الواقع المروري، والحد من المخالفات الخطرة والحوادث الناجمة عنها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة في هذا المجال.

وأطلق الحملة مندوباً عن مدير الأمن العام، المساعد للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة ، مؤكداً أن المديرية تؤمن بأهمية التوعية الإعلامية والشراكة المجتمعية التي تحد من الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة.

وبيّن أن الحملة تشتمل على مجموعة من البرامج والخطط الإعلامية والعمل الميداني، لتعزيز ثقافة مجتمعية تسهم في رفع درجة السلامة على الطرق، وتحث على الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن المخالفات، لا سيّما الخطرة منها، مؤكداً على دور المواطنين الفاعل في بناء هذه الثقافة التي تشكل حماية للأرواح والممتلكات.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة كافة للمساهمة في هذه الحملة، من خلال نشر الوعي والإرشاد، ومساندة الجهود المبذولة لإنجاحها من قبل مديرية الأمن العام ومنتسبيها في المحافظات كافة .

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