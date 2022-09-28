مصدر طبي يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة قيام شخص بحرق نفسه وعائلته

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف مصدر في مستشفى البشير طبي حول حادثة - وفق المعلومات الاولية - بقيام شخص بحرق نفسه وعائلته صباح اليوم الأربعاء في وادي الرمم أن العائلة تتكون من 3 أطفال "بنتين ولد" والأم والأب .

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وأضاف المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم نقل جثث الـ 3 أطفال إلى الطب الشرعي منوها أن الأم التي تبلغ من العمر 25 عاما والأب 45 عاماً على قيد الحياة إلا أن حالتهم الصحية خطيرة جداً.



وكان صباح اليوم ورد بلاغ لغرفة عمليات الأمن العام بقيام شخص بحرق نفسه وعائلته في وادي الرمم وتم نقل الجثث إلى مستشفى البشير وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.