مدير الجمارك يكرّم ثلاثة منتسبين لضبطهم قضية جمركية نوعية

الوكيل الإخباري - كرّم مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة ثلاثة من منتسبي الجمارك الأردنية في مركز جمرك الدرة نتيجة ضبطهم قضية جمركية نوعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تم متابعة احدى المركبات وضبطت المحتويات مخبئة في مخابئ سرية.



وقال اللواء القضاة إن ما قام به منتسبي الجمارك الأردنية يعكس المستوى الذي وصلت اليه الجمارك الأردنية ومنتسبيها في الكشف عن الأنشطة التجارية غير المشروعة والتي تمكنهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي وخدمة المواطن لكي يبقى وطننا آمناً على أمواله وممتلكاته.



وأكد القضاة أن هذا الجهد مدعاة للفخر لكل منتسبي دائرة الجمارك ولكل مواطن حر غيور على أمن الوطن والمواطن، وأن هذا التكريم يعد حافزاً لهؤلاء النشامى لبذل المزيد من العطاء والجهد والاخلاص والتفاني في العمل بكافة المواقع لتبقى دائرة الجمارك متميزة في القيام بمهامها ومسؤولياتها.

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