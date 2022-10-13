الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

الخميس، 13-10-2022 12:47 م

مدير الجمارك يكرّم ثلاثة منتسبين لضبطهم قضية جمركية نوعية

main_image6347d6c1c8f91


الوكيل الإخباري - كرّم مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة ثلاثة من منتسبي الجمارك الأردنية في مركز جمرك الدرة نتيجة ضبطهم قضية جمركية نوعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تم متابعة احدى المركبات وضبطت المحتويات مخبئة في مخابئ سرية.

وقال اللواء القضاة إن ما قام به منتسبي الجمارك الأردنية يعكس المستوى الذي وصلت اليه الجمارك الأردنية ومنتسبيها في الكشف عن الأنشطة التجارية غير المشروعة والتي تمكنهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي وخدمة المواطن لكي يبقى وطننا آمناً على أمواله وممتلكاته.

وأكد القضاة أن هذا الجهد مدعاة للفخر لكل منتسبي دائرة الجمارك ولكل مواطن حر غيور على أمن الوطن والمواطن، وأن هذا التكريم يعد حافزاً لهؤلاء النشامى لبذل المزيد من العطاء والجهد والاخلاص والتفاني في العمل بكافة المواقع لتبقى دائرة الجمارك متميزة في القيام بمهامها ومسؤولياتها.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-10-04 at 3.24.00 PM

إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

6320768f0654b

العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية

92022131580437247510

قسائم شرائية ومساعدات نقدية لطلبة جامعيين في الكرك

0L5A2219

كريشان يدعو البلديات لتشبيك استثماراتها مع القطاع الخاص

9202211901210648462

التربية تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

cms-image-000018602

الهاشمية تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء