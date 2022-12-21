مدير الخدمات الطبية لـ "الوكيل": المصابون بحادثة الحسينية بحالة ممتازة ويتلقون العلاج

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الدكتور يوسف زريقات، إن أفراد الأمن العام الخمسة الذين أصيبوا خلال المداهمة الأمنية في منطقة الحسينية بمحافظة معان الاثنين الماضي ما زالوا يتلقون العلاج.

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وأكد زريقات لـ "الوكيل الإخباري" أن الحالة الصحية للمصابين ممتازة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مشيراً في الوقت ذاته أن مغادرتهم من المستشفى مرهون بالاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل كامل.

واستشهد 3 من أفراد الأمن العام وأصيب 5 آخرين خلال مداهمة خلية ارهابية في منطقة الحسينية بمحافظة معان، ومقتل المشتبه به بإطلاق النار على الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح، وضبط 9 أشخاص آخرين متورطين في القضية .

