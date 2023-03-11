مدير السوق المركزي: انخفاض أسعار اللوز الأخضر خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن أسعار اللوز الأخضر ستنخفض وتستقر خلال الأسبوعين القادمين كحد أقصى .

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وأضاف الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري" أن سعر كيلو اللوز الأخضر اليوم السبت يتراوح من 6 إلى 10 دنانير في السوق المركزي بكمية توريد 310 طن .



وتابع "في بداية كل موسم تكون أسعار اللوز الأخضر مرتفعة بسبب قلة كميات الإنتاج".



وأكد أن فور زيادة كميات الإنتاج ستنخفض الأسعار وسيصل سعر كيلو اللوز الأخضر في السوق المركزي إلى أقل من ديناراً .



وكانت قد وصل سعر كيلو اللوز الأخضر في الأسواق المحلية إلى 15 دينار خلال الأيام القليلة الماضية .

