مدير عام الضريبة: استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي أثبتت كفاءتها

الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إن الدائرة انتهجت منذ عام 2019 خطة استراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي، مضيفاً أن هذه الخطة أثبتت كفاءتها في نتائج الحاصلات الضريبية العام الماضي.

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وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدائرة لعام 2021، اليوم الثلاثاء، أن هناك 52 مستشفى عاملة في الأردن تم ربطها بشكل كامل مع دائر الضريبة، بحيث أن كل العمليات والإجراءات الطبية تنقل إلكترونياً إلى نظام الدائرة، وبالتالي تم حصر إيرادات المستشفيات.



وأوضح أن هناك نظام الفوترة الوطني، الذي يضمن توريد الضريبة إلكترونياً بشكل محوسب مع معظم النقابات، مشيداً بالتزام المستشفيات والنقابات المهنية بالالتزام الضريبي.



--(بترا)

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