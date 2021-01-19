قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد نيتها قطع التيار الكهربائي عن مناطق في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق غداً الأربعاء.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطع التيار الكهربائي سيبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة الرابعة مساء.



وأضافت أن هدف قطع التيار هو العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل عدد انقطاعات الكهرباء المبرمجة وغير المبرمجة.



ويشمل الانقطاع مناطق "الخالدية، والمشرفة، والمبروكة، وحي الجندي، وحي السهل، وإدارة كادبي".



--(بترا)

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