مدير عام المؤسسة التعاونية يفتتح مركز الأزرق التعليمي

الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، مركز "الأزرق التعليمي" في محافظة الزرقاء، والذي أنشأته جمعية "نشميات البادية الشرقية" بدعم من الممولين الكنديين جو موسى و لكسي مارتين.



وحضر حفل الافتتاح لسفيرة الكندية في الأردن دونيكا بوتي، ومستشار رئيس مجلس الأعيان الدكتور محمد الفايز، ومدير برنامج التعويضات البيئية المهندس محمد الجازي، ورئيس الاتحاد التعاوني التعليمي النوعي فخري خطايبة، ومدير تعاون الزرقاء عاصم الكوري، ورئيسة جمعية "نشميات البادية الشرقية" نوف الفايز.

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