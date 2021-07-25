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الأحد، 25-07-2021 12:57 ص

مدير مستشفى الجاردنز يكشف تفاصيل ما حدث بالمستشفى

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  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- قال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان منتصف ليلة السبت الأحد، إنه حصل انقطاع للتيار الكهربائي في المستشفى نتيجة تماس أثر على إنارة المستشفى.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء في مسشتفى الجاردنز لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية.

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وقال أبو حميدان، إن مريضا توفى في العاشرة من مساء السبت، مما أدى إلى حدوث بعض الاشكالات في المستشفى، بينما كانت الوفاة خارج غرف العناية المركزة.


وأضاف أنه في العادة لا ينقطع التيار الكهربائي داخل المستشفى، وفي حال حدوث انقطاع، فإن المولدات الكهربائية الاحتياطية تعمل على الفور.

 

وطلبت الحكومة من النيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز والذي تزامن مع وجود حالتي وفاة.

وذكرت أن وزيري الداخلية والصحة موجودان في المستشفى

 




 

 


 

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