الصحة تكشف لـ الوكيل سبب تواجد قوات الدرك في محيط مستشفى الجاردنز - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تواجد عدد من كوادر قوات الدرك، مساء السبت، في محيط مستشفى الجاردنز، بالعاصمة عمّان ، بعد انقطاع للتيار الكهربائي بالمستشفى .



بدوره قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة عمار السويطي لموقع الوكيل الاخباري ان الانقطاع للتيار كان لمدة خمسة دقائق فقط .



واشار السويطي ان الوزارة تتابع تطورات ما يحدث بالمستشفى وسيصدر توضيح عنها بعد قليل .



فيما وصل وزير الصحة، فراس الهواري، إضافة إلى محافظ العاصمة سعد شهاب، ليل السبت/ الأحد، إلى مستشفى الجادنز، للوقوف على تداعيات ما حصل من انقطاع للتيار الكهربائي.

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