الأحد 25-07-2021
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الأحد، 25-07-2021 12:16 ص

الصحة تكشف لـ الوكيل سبب تواجد قوات الدرك في محيط مستشفى الجاردنز - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تواجد عدد من كوادر قوات الدرك، مساء السبت، في محيط مستشفى الجاردنز، بالعاصمة عمّان ، بعد انقطاع للتيار الكهربائي بالمستشفى .

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة عمار السويطي لموقع الوكيل الاخباري ان الانقطاع للتيار كان لمدة خمسة دقائق فقط .

واشار السويطي ان الوزارة تتابع تطورات ما يحدث بالمستشفى وسيصدر توضيح عنها بعد قليل . 

فيما وصل وزير الصحة، فراس الهواري، إضافة إلى محافظ العاصمة سعد شهاب، ليل السبت/ الأحد، إلى مستشفى الجادنز، للوقوف على تداعيات ما حصل من انقطاع للتيار الكهربائي.

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