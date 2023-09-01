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الجمعة، 01-09-2023 06:48 م

مدير منظمة الصحة العالمية يشكر الملك

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الوكيل الاخباري - شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعوة جلالته مؤخراً لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن، وخاصة بين الشباب.اضافة اعلان


وقال غيبريسوس، في تغريدة له، اليوم الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن منظمة الصحة العالمية ستستمر في تعاونها الوثيق مع الحكومة الأردنية لحماية صحة الشعب.

يذكر أن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، كان قد عبّر كذلك عن تقديره للتوجيهات الملكية الأخيرة، التي حثّ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة على تصعيد الإجراءات لمكافحة انتشار التدخين في الأردن، خاصة بين الشباب.

 




 

 


 

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