مدير مهرجان الفحيص: تكلفة المهرجان نحو 400 ألف دينار

الوكيل الإخباري- قال مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي، الأحد، إن كلفة المهرجان تصل إلى نحو 400 ألف دينار، ومطلوب تأمين 300 ألف دينار من هذه الكلف من خلال الشركات الداعمة.



وأضاف سماوي خلال مؤتمر صحفي، أن "المهرجان يعتمد بنسية 60-65% من إقامته على الداعمين، وهذا تحدي يتكرر كل عام"، مؤكداً أن التحدي الأساسي هو التحدي المالي.



وأوضح أن مهرجان الفحيص يختلف عن باقي المهرجانات كون رواده من العائلات، وبالتالي توفر الفعاليات التي تناسب ذلك.



وأعلن أن "المهرجان سينطلق هذا العام بتاريخ 10 آب/أغسطس وحتى 17 آب/ أغسطس، وستحمل الفعاليات الفنية أكثر من لون سواء الطربي أو الشعبي أو ما شابه ذلك".



وتابع: "الافتتاح روحه تتحدث عن الأردن ودائماً فلسطين موجودة في الوجدان حيث سنتحدث عن فلسطين والوصاية الهاشمية وكذلك عن مدينة الفحيص".



وأشار سماوي إلى مشاركة دار الأوبرا المصرية بما لا يقل عن 40 عازفاً من الأوركسترا التابعة لدار الأوبرا بالإضافة إلى مطربين دار الأوبرا هذا العام.



وذكر أن شخصية هذا العام هي حديثة الخريشه، والمكرم هذا العام معروف البخيت، بالإضافة إلى حفل تأبين للراحل جريس سماوي بالتعاون مع جمعية الحضارة العربية.



"التذاكر ستكون كما هي العادة متاحة للجميع"، وفق سماوي الذي بين أن البطاقة العائلية تسمح بدخول 3 أشخاص لحضور جميع فعاليات المهرجان وقيمتها 30 دينار.



"باقي فعاليات المهرجان باستثناء المسرح الرئيسي جميعها مجانية بالكامل بكل تفاصيلها"، بحسب سماوي.



سماوي كشف عن استخدام تقنية جديدة هذا العام متمثلة بنظام "بروجيكترات" بحيث يتم العمل على المسرح بطرق نظام ثلاثي الأبعاد.

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