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الأحد، 01-08-2021 12:26 م

مدير مهرجان جرش لـ الوكيل : المهرجان قائم ما لم يتراجع الوضع الوبائي

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المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي أن المهرجان سيكون في الأسبوع الثاني من شهر أيلول القادم (9) ، في حال عدم تراجع الوضع الوبائي الراهن . 

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ولفت سماوي ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم متابعة القرارات المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، لحسم إمكانية إقامة المهرجان .

 

وبيّن ، أن هنالك تفاؤلا لتحسن الوضع الوبائي ، منوّها أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية في حال إقامته ، كالالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي .

 

" يتم البحث في الحلة التي سيظهر من خلالها المهرجان ، ويتم التدارس في هذا الشأن ، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية" ، وفق سماوي الذي عوّل على التزام المواطنين بأوامر الدفاع ، للوصول إلى صيف آمن" .

 

ولفت إلى أنه لم يتضح بعد اشتراط فحص كورونا أو شهادة التطعيم للدخول إلى المهرجان ، في حال البتّ في ذلك .

 

 




 

 


 

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