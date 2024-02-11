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الأحد، 11-02-2024 12:50 م

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان وجمعية البنوك

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الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم بهدف اعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية التي سيتم تطبيقها على منشآت القطاع المصرفي في الأردن.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة. 

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بالتنسيق مع جمعية البنوك بعقد ورش تدريبية موجهة للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية الملائمة وصولاً لمعايير أكثر مراعاة لخصوصية بيئة العمل المصرفي وطبيعته، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول هذا المضمون والتنسيق لفعاليات أو أنشطة تدريبية أو ورش عمل أخرى ذات اهتمام مشترك.

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يذكر بأن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة الصحة المهنية والذي يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان وخصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة.

 




 

 


 

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