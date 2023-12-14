مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة الجبل الفيروزي

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، مع مؤسسة الجبل الفيروزي للمحافظة على التراث والتدريب في بلاد الشام، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين.



ووقع المذكرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير الإقليمي للمؤسسة ريتشارد أدويري هاوس، في مركز إربد الثقافي.



وقالت النجار، إن الشراكة مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة والمجتمعات المحلية، جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتدريب المبدعين والموهوبين .

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