مذكرة تفاهم بين آل البيت ومركز مؤشرات لعقد مؤتمر طلابي حول التحديث السياسي

الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور ومدير مركز "مؤشرات" لتنمية المجتمع المدني شوكت الخزاعلة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لعقد مؤتمر طلابي حول التحديث السياسي.



وقال الضمور إن إدارة الجامعة تهتم ببناء العقل المنفتح وإشراك الطلبة بعملية التحديث السياسي واتخاذ القرار ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز وسمو الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد، بضرورة إدماج الشباب الجامعي في مسار التحديث السياسي .

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