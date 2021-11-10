الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب موظفي البريد اليوم

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

الأمن: القاء القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي الديليفري

انخفاض على درجات الحرارة نهاية الاسبوع

اعلان من وزارة المياه بشأن طرح مناقصات جديدة

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

اعتماد فحص (PCR) داخل مركز حدود جابر لجميع القادمين

العمل تدعو العمالة من حملة الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل

وزارة الزراعة تعلن عن بيع ثمار الزيتون في محطة الديسة- تفاصيل

إدارة الأزمات ينفذ تمرينا وهميا في إربد الأربعاء

الأربعاء، 10-11-2021 08:13 ص

ولي العهد يلتقي شيخ الأزهر في القاهرة الأربعاء

ولي العهد 4


الوكيل الإخباري - يلتقي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية في إطار استمرار زيارته إلى القاهرة، وسيُعقد مؤتمرٌ حول التعاون السياحي بين الاردن ومصر.

اضافة اعلان


وشهد سموه، الثلاثاء، توقيع مذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الحكومتين الأردنية والمصرية حيث وقّعت الحكومتان مذكرة تفاهم لدعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لتقديم التسهيلات والخدْمات التسويقية وتشجيع التجارة وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.


كما شهد سموه توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعاون السياحي يتضمن عقد المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالسياحة، والتنسيق بشأن حملات الترويج والتسويق المشتركة والتخطيط لإقامة أسابيع السياحة للترويج للمنتجات التقليدية والتعاون على الترويج للسياحة العلاجية والدينية والثقافية والبيئية.
بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينتي البترا والأُقصر بهدف إنشاء منتجع سياحي موحد وتسليط الضوء على تقاليد المدينتين و ثقافتهما.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
q00ddqg5

150 مليون دينار دين ليبيا للقطاعين الصحي والسياحي في الاردن

820212414646714862285

صرف رواتب موظفي البريد اليوم

طلبة 4

التربية تعمم بشأن ترحيل المواد الدراسية اليوم

000_Nic6487494

290 ألف لاجئ في الأردن تلقوا مساعدات نقدية استعدادا للشتاء

مديرية الامن العام

الأمن: القاء القبض على المشتكى عليه بالاعتداء على أحد موظفي الديليفري

000_9KZ2JJ

وزارة الصحة تؤكد استمرار الجهود لتطعيم اللاجئين في الأردن

أخبار متعلقة
الصفدي

وزير الخارجية يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

1020211385849708839963

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن

10202110225833768586738

إربد: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

رئاسة

عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن

الصحة

اعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح الاربعاء

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم الاربعاء