ولي العهد يلتقي شيخ الأزهر في القاهرة الأربعاء

الوكيل الإخباري - يلتقي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية في إطار استمرار زيارته إلى القاهرة، وسيُعقد مؤتمرٌ حول التعاون السياحي بين الاردن ومصر.

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وشهد سموه، الثلاثاء، توقيع مذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الحكومتين الأردنية والمصرية حيث وقّعت الحكومتان مذكرة تفاهم لدعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لتقديم التسهيلات والخدْمات التسويقية وتشجيع التجارة وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.



كما شهد سموه توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعاون السياحي يتضمن عقد المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالسياحة، والتنسيق بشأن حملات الترويج والتسويق المشتركة والتخطيط لإقامة أسابيع السياحة للترويج للمنتجات التقليدية والتعاون على الترويج للسياحة العلاجية والدينية والثقافية والبيئية.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينتي البترا والأُقصر بهدف إنشاء منتجع سياحي موحد وتسليط الضوء على تقاليد المدينتين و ثقافتهما.

