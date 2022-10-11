مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والمركز الأردني للتصميم والتطوير

الوكيل الإخباري - وقع رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون ومدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB العميد المهندس أيمن البطران، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، للتعاون البحثي والاستشارات والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية والتقنية.

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‌وأَكَّد الزبون أهمية هذه الشراكة للتشبيك في بناء قاعدة من البحوث العلمية التطبيقية، والتعاون في المشاريع العلمية، لإجراء البحوث العلمية التقنية والتصنيع الهندسي، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على هذا التعاون وتقديم التسهيلات والخدمات كافة للمساهمة في احتواء المشاريع العلمية وتطبيقها على أرض الواقع.



ودعا البطران إلى تفاعل أكبر بين الجامعات والمركز والعمل في مشاريع منتجة ومفيدة تقوم على البحوث العلمية التطبيقية، وزيادة الجانب التطبيقي والتدريب العملي والتركيز على المهارات الهندسية والتقنية التي تحتاجها المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال.



وبيَّنَ أن المركز يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الدفاعية المبتكرة كالأنظمة البرية ومعدات القوات والأسلحة والذخائر والإلكترونيات والإلكتروبصريات، وتوسع نطاق العمل ليشمل منتجات وخدمات تكنولوجيا المستقبل، والمعدات والحلول الطبية، وكذلك البرامج التدريبية.



وتنص المذكرة على فتح قنوات مشتركة بين الجانبين في إجراء البحوث العلمية التطبيقية والتصنيع الهندسي بجميع مجالاته، ومد جسور التعاون في مجالات التدريب الهندسي والتدريس والتأهيل البشري لكوادرهما لتعزيز الميزة التقنية العالية لمنتسبي الفريقين.



كما نصت على بناء علاقات متميزة مع المراكز البحثية محليًا ودوليا، والتعاون في مجالات نقل وتوطين واستخدام التكنولوجيا في مجالات البحث العلمي والتصنيع الهندسي، وتوظيف التقنيات والخبرات التقنية المتاحة لدى الفريقين للإفادة في صيانة الأجهزة والمعدات، وإمكانية قضاء إجازات التفرغ العلمي في المركز، وإتاحة فرص التدريب الهندسية الميدانية لطلبة كلية الهندسة في المركز ولدى الشركات والمصانع التابعة له.