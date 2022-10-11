الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 03:17 م

مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والمركز الأردني للتصميم والتطوير

cms-image-000018602 (1)


الوكيل الإخباري - وقع رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون ومدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB العميد المهندس أيمن البطران، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، للتعاون البحثي والاستشارات والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية والتقنية.

اضافة اعلان


‌وأَكَّد الزبون أهمية هذه الشراكة للتشبيك في بناء قاعدة من البحوث العلمية التطبيقية، والتعاون في المشاريع العلمية، لإجراء البحوث العلمية التقنية والتصنيع الهندسي، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على هذا التعاون وتقديم التسهيلات والخدمات كافة للمساهمة في احتواء المشاريع العلمية وتطبيقها على أرض الواقع.


ودعا البطران إلى تفاعل أكبر بين الجامعات والمركز والعمل في مشاريع منتجة ومفيدة تقوم على البحوث العلمية التطبيقية، وزيادة الجانب التطبيقي والتدريب العملي والتركيز على المهارات الهندسية والتقنية التي تحتاجها المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال.


وبيَّنَ أن المركز يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الدفاعية المبتكرة كالأنظمة البرية ومعدات القوات والأسلحة والذخائر والإلكترونيات والإلكتروبصريات، وتوسع نطاق العمل ليشمل منتجات وخدمات تكنولوجيا المستقبل، والمعدات والحلول الطبية، وكذلك البرامج التدريبية.


وتنص المذكرة على فتح قنوات مشتركة بين الجانبين في إجراء البحوث العلمية التطبيقية والتصنيع الهندسي بجميع مجالاته، ومد جسور التعاون في مجالات التدريب الهندسي والتدريس والتأهيل البشري لكوادرهما لتعزيز الميزة التقنية العالية لمنتسبي الفريقين.


كما نصت على بناء علاقات متميزة مع المراكز البحثية محليًا ودوليا، والتعاون في مجالات نقل وتوطين واستخدام التكنولوجيا في مجالات البحث العلمي والتصنيع الهندسي، وتوظيف التقنيات والخبرات التقنية المتاحة لدى الفريقين للإفادة في صيانة الأجهزة والمعدات، وإمكانية قضاء إجازات التفرغ العلمي في المركز، وإتاحة فرص التدريب الهندسية الميدانية لطلبة كلية الهندسة في المركز ولدى الشركات والمصانع التابعة له.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
الابتكار

تقدم الأردن في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة 78

1664449717887

بحث التعاون بين الاقراض الزراعي والهيئة العربية للاستثمار

0L5A2219

كريشان يدعو البلديات لتشبيك استثماراتها مع القطاع الخاص

9202211901210648462

التربية تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

cms-image-000018602

الهاشمية تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

الوحدات

أم تتبرع لإبنها بكليتها لإجراء عملية في مستشفى الجامعة