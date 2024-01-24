مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية والإدارة المحلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية

الوكيل الإخباري - وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية، والهادف الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتشارك في المشاريع الريادية لدعم البلديات.



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ووقع المذكرة مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد ومدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة.



وقال جويعد إن المذكرة تأتي في إطار الجهود التشاركية التي تنفذها الشركة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وبما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مؤكدا دور البلديات في تعزيز الواقع الاستثماري للمحافظات والألوية من خلال قدرتها على جذب واستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.



وأشار إلى أن الشركة ستقدم من خلال المذكرة خبراتها لتعزيز المنظومة الاستثمارية للبلديات، والترويج لفرص الاستثمار فيها، مبينا أن الشركة أسست 10 مدن صناعية تتوزع على مختلف المحافظات واستقطبت حوالي 900 شركة صناعية وفرّت 60 ألف فرصة عمل، وساهمت زيادة الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة لمختلف دول العالم.