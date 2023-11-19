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الأحد، 19-11-2023 10:30 ص

مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن النووي والإشعاعي والبلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن/ رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المهندس زياد السعايدة أهمية دور المركز في بناء القدرات الوطنية وتعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاعات الحيوية بما في ذلك حماية صحة الإنسان والسلامة البيئية والأمان النووي والإشعاعي.

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وأضاف المهندس السعايدة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي وجامعة البلقاء التطبيقية، أن المذكرة جاءت بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين المركز والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من أجل تبادل المعلومات التقنية وزيادة الوعي وتطوير القدرات في مجال الأمن النووي والإشعاعي. 

 

وضمن إطار الاتفاقية التي تمتد على مدى خمسة أعوام، قال السعايدة أنها تأتي تماشياً مع التزام المركز ببناء القدرات المحلية وتزويدهم بالمعارف والمهارات لاكتساب الخبرة التقنية والمعرفة العملية.

 




 

 


 

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