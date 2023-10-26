الطاقة: تزويد 323 موقع ومنزل بالكهرباء من خلال فلس الريف

الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهر تشرين الأول وعددها حوالي 323 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ مليون و60 ألف دينار.





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وقال الخرابشة إن اللجنة أقرت مجموعة المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 466 ألف دينار.



كما تشمل القرارات تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى و بكلفة بلغت 176 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من الشبكات القائمة بكلفة اجمالية بلغت 79 الف دينار.



ووفق المومني شملت القائمة شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية تبلغ 6 آلاف دينار، حيث يأتي هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم حيث بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 36 ألف دينار، ايماناً من الوزارة بأهمية دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

