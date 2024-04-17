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الأربعاء، 17-04-2024 01:22 م

مذكرة تفاهم بين اليرموك والمركز الوطني لحقوق الإنسان

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك ممثلة بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المساقات التدريسية وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات.

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ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن المركز الوطني لحقوق الانسان المفوض العام جمال الشمالية ، بحضور مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الدكتورة بتول المحيسن.


ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في مجال إعداد الدراسات المشتركة ذات العلاقة بحقوق المرأة، وتنفيذ الأنشطة والندوات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان خاصة المتعلقة بحقوق المرأة والقضايا المتصلة بها، بالإضافة إلى تزويد المركز الوطني للجامعة بالمراجع والوثائق والمنشورات الخاصة بحقوق الإنسان، وتزود الجامعة المركز بالمعلومات ذات العلاقة بحقوق المرأة.


وقال مساد إن هذه الشراكة ستسهم بشكل أصيل في توجيه البحث العلمي المتخصص في المجالات الحقوقية والقانونية لخدمة الأهداف الوطنية المشتركة في مجال حقوق النساء، وأدوارهن من خلال البرامج التي تستهدف الطلبة والمجتمع المحلي، بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والتطوير الاقتصادي والإداري.


من جانبه، أكد الشمايلة إن المذكرة تأتي في إطار الإيمان المشترك بأهمية دور المرأة وتمكينها من خلال الاضطلاع بأدوارها الحيوية في شتى المجالات من خلال تعزيز النهج التشاركي في مجال التعاون في تنفيذ الدراسات المشتركة، والأنشطة ذات العلاقة بترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل المعلومات والخبرات.

 




 

 


 

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