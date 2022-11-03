مذكرة تفاهم بين تنشيط السياحة وتطوير الأعمال

الوكيل الإخباري - وقّعت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مع مركز تطوير الأعمال، مذكرة تفاهم لاستحداث برنامج يستهدف السياحة التطوعيّة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات ومدير المركز غالب حجازي.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، جاءت المذكرة بناءً على تفاهم الطرفين على إطلاق برنامج يستقطب السيّاح من دول العالم خاصةً من اوروبا والولايات المتحدة، لتقديم أعمال تطوعية سياحية في الأردن لرفع الوعي السياحي البيئي.



وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ناقشنا موضوع تطوير المنتج السياحي التطوعي وترويجه في المملكة عن طريق إعداد دراسات خاصة بذلك ونشرها وتوزيعها على كافة الجهات المعنية، مبينا أنه جرى كذلك مناقشة تطوير وترويج المنتج السياحي التطوعي عن طريق إعداد منشورات ومواد دعائية ورقية او الكترونية للتعريف بأهداف هذه المذكرة.



وأوضح انه وضمن مذكرة التفاهم سيتم التنسيق على استضافة وفود صحفية واستطلاعية لزيارة الأردن لتعريفهم بالمنتج السياحي التطوعي.