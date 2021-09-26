مذكرة تفاهم بين جامعة الحسين والمجلس التمريضي الأردني



الوكيل الاخباري -وقّع رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة مع الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، في مقر الجامعة اليوم الأحد، مذكرة تفاهم يتم بموجبها عقد دبلومات، ودورات تدريبية مشتركة.



وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التدريب المتخصص في مجال التمريض، والذي يستهدف المؤسسات والقطاعات الصحية على مستوى إقليم الجنوب، كما تستهدف البرامج التدريبية لطلبة كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية التابعة للجامعة.

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