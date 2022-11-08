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الثلاثاء، 08-11-2022 10:39 م

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وفريدريك القبرصية

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي مع جامعة فريدريك القبرصية.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها عن جامعة العلوم رئيسها الدكتور خالد السالم، وعن جامعة فريدريك رئيسها الدكتور جورج ديموسثينوس، بحضور السفير الأردني في قبرص، والسفير القبرصي لدى الأردن، تعزيز التعاون في مجالات تبادل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والمشاركة في ندوات ومؤتمرات وأنشطة بحثية مختلفة، إضافة إلى إمكانية تنفيذ وتطوير مشاريع مشتركة مستقبلًا.

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