مراقبة الشركات تدعو إلى الالتزام بمتطلبات المستفيد الحقيقي

الوكيل الإخباري - دعت دائرة مراقبة الشركات جميع الشركات المسجلة لديها إلى الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في نظام سجل المستفيد الحقيقي.

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وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد إن هذا الإجراء يأتي وفقا لدليل الإجراءات المنشور على موقعها الإلكتروني www.ccd.gov.jo، وتجنبا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة قانون الشركات، مشيرة إلى أن المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.



وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية، وعلى أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يوجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف.