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الإثنين، 01-11-2021 07:02 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الإثنين 2021/11/1

لقاح


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الاثنين الموافق 2021/11/1 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية :الرابط
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم  جرعة ثانية فقط : الرابط
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق : الرابط


وبينت الوزارة أن الفئات التي اعتمدتها والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الآتي : 
- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.
- الكوادر الصحية.
- الأشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة.
- الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الامراض المزمنة.
- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.


 الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط


* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.


 




 

 


 

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