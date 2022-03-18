مراكز تطعيم كورونا السبت - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة قائمة اسماء المراكز التي يتوافر فيها مطعوم فيروس كورونا (بدون موعد مسبق) من جميع الجرعات ليوم السبت.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة إن دوام مراكز المطاعيم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 3:00 مساءً.



وتاليا المراكز:



* فايزر

جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية اربد

لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد

مدينة الحسن الرياضية اربد

مركز صحي حبراص الشامل اربد

مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد

مركز تسجيل اربد_UNHCR(للاجئين فقط ) اربد

مركز صحي الرمثا الشامل اربد

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد

مركز صحي الطيبة الشامل اربد

مركز صحي الفاروق اربد

مركز صحي المغير اربد

مركز صحي النعيمة اربد

مركز صحي سهل حوران اربد

مركز صحي قميم الشامل اربد

مركز صحي كفرعوان اربد

مستشفى الامير راشد العسكري اربد

قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء

مركز صحي الصبيحي البلقاء

مركز صحي البقيع البلقاء

مركز صحي الفحيص البلقاء

مركز صحي الكرامة البلقاء

مركز صحي زي البلقاء

مركز صحي ضرار - دير علا البلقاء

مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء

مستشفى السلط القديم البلقاء

قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء

مخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاء

مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء

مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء

مركز صحي المشيرفه الشامل الزرقاء

مركز صحي بيرين الشامل الزرقاء

مركز صحي وادي الحجر الزرقاء

مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء

مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة

مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة

بيت شباب عمان - بوابة 7 العاصمة

تكية ام علي / kbw العاصمة

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة

صالة الامير فيصل بوابة1-مدينة الملك عبدالله الثاني-القويسمة العاصمة

مركز تسجيل خلدا - UNHCR (للاجئين فقط ) العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة

مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة

مركز صحي الجوفه الشامل العاصمة

مركز صحي الجيزه العاصمة

مركز صحي الموقر العاصمة

مركز صحي النصر العاصمة

مركز صحي صويلح العاصمة

مركز صحي مرج الحمام العاصمة

مركز صحي ناعور الشامل العاصمة

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة

مستشفى الامير حمزة العاصمة

مستشفى الجامعة الاردنية العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة

مركز شارع الحمامات التونسية العقبة

مركز صحي العقبة الشامل العقبة

مركز صحي القويرة الشامل العقبة

مركز صحي الربة الكرك

مركز صحي الصافي الكرك

مركز صحي الكرك الشامل الكرك

مركز صحي المزار الجنوبي الكرك

مركز صحي فقوع الكرك

مركز صحي منشية ابو حمور الكرك

مركز صحي مؤاب الكرك

مركز صحي مؤته الكرك

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري الكرك

مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق

مركز تسجيل المفرق - UNHCR (للاجئين فقط ) المفرق

مركز صحي البادية الشامل المفرق

مركز صحي الزعتري الشامل المفرق

مركز صحي بلعما المفرق

مستشفى الرويشد المفرق

مستشفى الملك طلال العسكري المفرق

بلدية جرش الكبرى جرش

لجنة تحسين خدمات مخيم سوف جرش

مركز صحي الرازي الشامل/جرش جرش

مركز صحي برما جرش

نادي غزة هاشم الرياضي - جرش جرش

مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون

مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون

مركز صحي صخرة الشامل عجلون

مركز صحي عجلون الشامل عجلون

مجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا

مركز صحي ذيبان مأدبا

مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا

مركز صحي البتراء الشامل معان

مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه معان

مركز صحي المريغة معان

مركز صحي معان الشامل معان

* سينوفارم

مدينة الحسن الرياضية اربد

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد

مستشفى ابو عبيدة اربد

مستشفى الامير حسين بن عبدالله البلقاء

مستشفى السلط القديم البلقاء

مركز صحي إسكان الأمير طلال الزرقاء

مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري/الزرقاء الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة

مستشفى الامير زيد العسكري الطفيلة

قاعة يا هلا2-مدينة الحسين الرياضية-بوابة1 العاصمة

مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة

مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة

مستشفى الامير حمزة العاصمة

مستشفى الجامعة الاردنية العاصمة

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري/العقبة العقبة

مركز صحي القطرانة الكرك

مستشفى الكرك الحكومي الكرك

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق

مستشفى المفرق الحكومي المفرق

مستشفى جرش الحكومي جرش

نادي جرش الرياضي جرش

مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون

مستشفى النديم مأدبا





