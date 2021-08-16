مراكز تطعيم لقاح كورونا الاثنين - أسماء

الوكيل الإخباري -
أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء مراكز التطعيم ليوم الاثنين (نوع فايزر) وتشمل مطاعيم الجرعة الأولى والجرعة الثانية للأعمار لمن هم فوق سن ١٢ عاما، وبدون موعد مسبق.اضافة اعلان
وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
وتاليا المراكز:
المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك 1+2
جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الرمثا الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي المغير اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي النعيمة اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الامير راشد العسكري اربد فايزر / بيونتيك 1+2
نادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الصبيحي البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
وادي الحور البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الطوا ل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2
جمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الامير زيد العسكري الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2
بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
جمعية الفنادق الاردنية - مجمع عمون - شارع تونس العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الاميرة بسمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الجيزه العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مراكز التطعيم المحافظة نوع المطعوم الجرعة
مركز صحي الموقر العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الجزيرة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الرشيد العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى عبدالهادي العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الشرق الاوسط للعيون العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى ومركز الخالدي الطبي العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي القويرة الشامل العقبة فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة العقبة فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي القطرانة الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي فقوع الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الكرك الشامل الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري الكرك فايزر / بيونتيك 1+2
مراكز التطعيم المحافظة نوع المطعوم الجرعة
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الزعتري الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي بلعما المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الرويشد المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الملك طلال العسكري المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الرازي الشامل/جرش جرش فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي برما جرش فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2
نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2
مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيك 1+2
مركز الراجف والدلاغة / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز زوار البتراء / وسط البلد معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الجفر معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الحسينية الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي المريغة معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2
مركز صحي معان الغربي معان فايزر / بيونتيك 1+2
كما أعلنت الوزارة قائمة باسماء مراكز تطعيم لقاح سينوفارم للجرعة الثانية لمن هم فوق سن ١٨، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها ليوم الأثنين وبدون موعد مسبق.
مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد سينوفارم 2
مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء سينوفارم 2
الجامعه الاردنية / بوابة عمادة شؤون الطلبة / قاعة النشاطات الرياضية العاصمة سينوفارم 2
مستشفى دار السلام العاصمة سينوفارم 2
وأعلنت الوزارة اسم المركز الذي يتوفر فيه مطعوم الجرعة الثانية من مطعوم (استرازينيكا) الجرعة الثانية فقط ضد فايروس كوفيد – 19، ليوم الأثنين للمواعيد المبرمجة سابقاً ولمن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة..بوابة ٣.. الصالة الرياضية. العاصمة استرازينيكا 2
وأعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر الأثنين للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.
ودعت الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى أي من مراكز التطعيم التالية:
قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري العقبة فايزر / بيونتيك
وأعلنت الوزارة قائمة بأسماء مراكز التطعيم ليوم الأثنين (نوع فايزر) الجرعة الثانية فقط وتشمل مطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/7/2021، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه
جامعة البلقاء التطبيقية - صالة النشاطات الرياضية - بوابة 4 البلقاء فايزر / بيونتيك 2
جامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4 الزرقاء فايزر / بيونتيك 2
كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيك 2
جامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية العاصمة فايزر / بيونتيك 2
جامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة1 العاصمة فايزر / بيونتيك 2
مركز قرية اورنج الرقمية_من داخل السيارة_دوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 2
مستشفى ماركا التخصصي العاصمة فايزر / بيونتيك 2
مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا فايزر / بيونتيك 2
كما أعلنت قائمة بأسماء مراكز التطعيم ليوم الأثنين (نوع فايزر) الجرعة الأولى فقط وتشمل مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق.
لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي قميم الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي ضرار - دير علا البلقاء فايزر / بيونتيك 1
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك 1
مستشفى الاستقلال العاصمة فايزر / بيونتيك 1
مستشفى الاسراء العاصمة فايزر / بيونتيك 1
مستشفى الخنساء العاصمة فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك 1
مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك 1
مجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك 1