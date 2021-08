مراكز تطعيم لقاح كورونا الاثنين - أسماء

الوكيل الإخباري -

أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء مراكز التطعيم ليوم الاثنين (نوع فايزر) وتشمل مطاعيم الجرعة الأولى والجرعة الثانية للأعمار لمن هم فوق سن ١٢ عاما، وبدون موعد مسبق.وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.وتاليا المراكز:المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك 1+2جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الرمثا الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي المغير اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي النعيمة اربد فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الامير راشد العسكري اربد فايزر / بيونتيك 1+2نادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الصبيحي البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2وادي الحور البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الطوا ل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2جمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الامير زيد العسكري الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2جمعية الفنادق الاردنية - مجمع عمون - شارع تونس العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الاميرة بسمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الجيزه العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مراكز التطعيم المحافظة نوع المطعوم الجرعةمركز صحي الموقر العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الجزيرة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الرشيد العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى عبدالهادي العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الشرق الاوسط للعيون العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى ومركز الخالدي الطبي العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي القويرة الشامل العقبة فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة العقبة فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي القطرانة الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي فقوع الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الكرك الشامل الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري الكرك فايزر / بيونتيك 1+2مراكز التطعيم المحافظة نوع المطعوم الجرعةالملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الزعتري الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي بلعما المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الرويشد المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الملك طلال العسكري المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الرازي الشامل/جرش جرش فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي برما جرش فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيك 1+2مركز الراجف والدلاغة / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز زوار البتراء / وسط البلد معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الجفر معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الحسينية الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي المريغة معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2مركز صحي معان الغربي معان فايزر / بيونتيك 1+2كما أعلنت الوزارة قائمة باسماء مراكز تطعيم لقاح سينوفارم للجرعة الثانية لمن هم فوق سن ١٨، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها ليوم الأثنين وبدون موعد مسبق.مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد سينوفارم 2مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء سينوفارم 2الجامعه الاردنية / بوابة عمادة شؤون الطلبة / قاعة النشاطات الرياضية العاصمة سينوفارم 2مستشفى دار السلام العاصمة سينوفارم 2وأعلنت الوزارة اسم المركز الذي يتوفر فيه مطعوم الجرعة الثانية من مطعوم (استرازينيكا) الجرعة الثانية فقط ضد فايروس كوفيد – 19، ليوم الأثنين للمواعيد المبرمجة سابقاً ولمن تخلف عن أخذ الجرعة الثانيةجامعة العلوم التطبيقية الخاصة..بوابة ٣.. الصالة الرياضية. العاصمة استرازينيكا 2وأعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر الأثنين للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.ودعت الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى أي من مراكز التطعيم التالية:قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيكمدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيكمستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري العقبة فايزر / بيونتيكوأعلنت الوزارة قائمة بأسماء مراكز التطعيم ليوم الأثنين (نوع فايزر) الجرعة الثانية فقط وتشمل مطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10/7/2021، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.وتشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائهجامعة البلقاء التطبيقية - صالة النشاطات الرياضية - بوابة 4 البلقاء فايزر / بيونتيك 2جامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4 الزرقاء فايزر / بيونتيك 2كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيك 2جامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية العاصمة فايزر / بيونتيك 2جامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة1 العاصمة فايزر / بيونتيك 2مركز قرية اورنج الرقمية_من داخل السيارة_دوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 2مستشفى ماركا التخصصي العاصمة فايزر / بيونتيك 2مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا فايزر / بيونتيك 2كما أعلنت قائمة بأسماء مراكز التطعيم ليوم الأثنين (نوع فايزر) الجرعة الأولى فقط وتشمل مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق.لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيك 1مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1مركز صحي قميم الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1مركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء فايزر / بيونتيك 1مركز صحي ضرار - دير علا البلقاء فايزر / بيونتيك 1قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك 1مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك 1مستشفى الاستقلال العاصمة فايزر / بيونتيك 1مستشفى الاسراء العاصمة فايزر / بيونتيك 1مستشفى الخنساء العاصمة فايزر / بيونتيك 1مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك 1مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك 1مجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك 1