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الثلاثاء، 14-11-2023 09:33 م

مسيرة حاشدة في إربد نصرة لأهالي غزة

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الوكيل الإخباري - نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة العشاء، اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة" الجامعة، في إربد باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

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ورفع المشاركون في المسيرة شعارات حيّت صمود الشعب الفلسطيني وأبناء غزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال المدعومة أميركيا.


واستنكروا استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.


وحيّا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة، معتبرين أن ما تقوم به قوات الاحتلال بهذه الوحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا جريمة حرب وإبادة بشرية.


وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني، في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.


وأشادوا فيه بتلاحم الأردن قيادة وشعبا إزاء العدوان البربري الذي تتعرض له غزة وتماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة دائما باتجاه فلسطين والقدس، منددين بصمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم لإسرائيل في عدوانه الهمجي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهديم المنازل فوق رؤوس ساكنيها الآمنين العزل، فضلا عن قصفها للمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني دون أي اكتراث بقيم الإنسانية.


وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا، على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية لأنهم أصحاب حق وشرعية، مؤكدين أنه لا يمكن تهجير الشعب من أرضه مهما كلف الثمن وأن الانتصار لأصحاب الأرض الشرعيين طال الزمن أم قصر.


وفي سياق متصل، بنصرة ودعم غزة والتضامن معها نفذت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، اليوم، حملة للتبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

 




 

 


 

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