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الأحد، 16-01-2022 09:41 م

مركز الأزمات: تطعيم 70% من الفئة المستهدفة ودخلنا الموجة الرابعة من انتشار الفيروس

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، إن 70% من الفئة المستهدفة تلقت مطاعيم فيروس كورونا، إذ تبلغ الفئة المستهدفة فوق عمر 18 عاما 6.4 ملايين شخص.اضافة اعلان


وأضاف الزعبي خلال استضافته في صوت المملكة، أن 88 بالمئة من المتوفين بفيروس كورونا في المملكة لم يتلقوا المطاعيم المضادة للفيروس.

وكشف عن كمية من علاج كورونا من شركة فايزر تكفي لـ 2500 مريض ستصل الأردن في نهاية آذار.

وتابع الزعبي "دخلنا موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى خطورة انتشار المتحورين أوميكرون ودلتا في البلاد".

وبين أنه سيتم اطلاق حملة وطنية لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المدارس تبدأ في بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مركزين للتطعيم في كل مديرية تربية على الأقل، حيث يوجد 44 منتشرة في محافظات المملكة، إذ سيكون التطعيم متاحا للكوادر التعليمية لأخذ الجرعة الثالثة، مما يوفر بيئة مدرسية آمنة.

ودعا أولياء الأمور الطلبة للموافقة على تلقي المطاعيم لأبنائهم، مشيرا إلى عدد متلقي اللقاح من الفئة 11-17 عاما نحو 68 ألف، منهم 18 ألف جرعة أولى وحوالي 50 ألف جرعة ثانية واصفا انه عدد متواضع.

وأوضح ان اللجان المختصة بمركز الأزمات رفعت توصية للجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم بتأجيل دوام طلبة المدارس في الفصل الدراسي الثاني.

وكان مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، بين في تصريحات سابقة أن عدد الفئات المستهدفة فوق سن 18 سنة يبلغ 6.4 مليون شخص، مؤكدا أن الوصول إلى بر الأمان يتطلب إعطاء 75 بالمئة من الفئة المستهدفة جرعتي المطعوم.

 




 

 


 

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