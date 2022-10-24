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الإثنين، 24-10-2022 02:09 م

مركز الأزمات يُحذر خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة خلال الأيام القادمة. اضافة اعلان


وقال المركز، في ادراج له عبر "فيسبوك":" تتأثر المملكة خلال اليومين القادمين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر ابتداءً من المناطق الجنوبية تمتد تدريجياً لتشمل مناطق متفرقة من المملكة".

وحذر المركز من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، و خطر العواصف الرعدية، و خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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